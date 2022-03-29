Семь человек погибли и 22 пострадали в результате обстрела здания Николаевской областной администрации.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 12:00 подразделениями ГосЧС деблокированы 7 погибших, 22 пострадали (из них подразделениями ГосЧС спасены и освобождены из-под завалов 18 человек, которые переданы скорой помощи)", - заявляет пресс-служба ведомства.

Также в ГосЧС добавили, что поисково-спасательные работы на месте происшествия еще не окончены. Чуть ранее сообщалось о трех погибших в результате ракетного удара.

Напомним, ранее "Страна" опубликовала видео разрушений здания Николаевской ОГА после ракетного удара, нанесенного утром 29 марта.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.