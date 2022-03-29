После ракетного удара по Николаевской ОГА под завалами находятся около десяти человек - мэр
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил "Стране", что под завалами Николаевской обладминистрации, по которой ударила сегодня утром российская ракета, находится около десяти человек.
"Здание разрушено, под завалами ещё около 10 людей - все офисные работники. Разгребают", - сказал мэр.
Он уточнил, что информации по погибшим пока нет.
Напомним, ранее спасатели освободили из-под завалов 9 пострадавших.
Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.
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