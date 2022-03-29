Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил "Стране", что под завалами Николаевской обладминистрации, по которой ударила сегодня утром российская ракета, находится около десяти человек.

"Здание разрушено, под завалами ещё около 10 людей - все офисные работники. Разгребают", - сказал мэр.

Он уточнил, что информации по погибшим пока нет.

Напомним, ранее спасатели освободили из-под завалов 9 пострадавших.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.