В Николаеве вчерашним ракетным ударом разрушена гостиница. Сейчас разбирают ее завалы.

Соответствующее видео публикует "Радио Свобода".

На кадрах видны катастрофические разрушения. Часть здания полностью уничтожена.

Напомним, вчера российские войска били по Николаеву реактивными системами залпового огня.

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