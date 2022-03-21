Николаев днем в понедельник, 21 марта, находится под сильным обстрелом российских войск. Как сообщают местные жители, бьют реактивными системами залпового огня.

Напомним, 19 марта россияне нанесли ракетный удар по казармам в Николаеве. Там было около 200 человек. В результате, после удара по казармам было обнаружено 50 тел.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.