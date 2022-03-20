Британская разведка сообщает об усилении неизбирательных обстрелов украинских городов Россией
Британская разведка сообщает, что что Россия может продолжить использовать тяжелую огневую мощь для поддержки наступления на городские районы, "стремясь ограничить свои и без того значительные потери, ценой новых жертв среди гражданского населения".
По информации разведки Британии, за последнюю неделю российские войска добились ограниченного прогресса в захвате украинских городов. Также утверждается, что Россия усилила неизбирательные обстрелы, что привело к широкомасштабным разрушениям и большому количеству жертв среди гражданского населения.
Сообщается, что на востоке Украины ВС РФ продолжают усилия по окружению городов.
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