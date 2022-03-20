Британская разведка сообщает, что что Россия может продолжить использовать тяжелую огневую мощь для поддержки наступления на городские районы, "стремясь ограничить свои и без того значительные потери, ценой новых жертв среди гражданского населения".

По информации разведки Британии, за последнюю неделю российские войска добились ограниченного прогресса в захвате украинских городов. Также утверждается, что Россия усилила неизбирательные обстрелы, что привело к широкомасштабным разрушениям и большому количеству жертв среди гражданского населения.

Сообщается, что на востоке Украины ВС РФ продолжают усилия по окружению городов.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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