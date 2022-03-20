Войска РФ обстреляли поселок Малая Костромка Криворожского района из "Градов". Жертв среди мирного населения Украины нет.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Вооруженными силами страны-агрессора произведен артиллерийский обстрел поселка в Криворожском районе. Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - указано в сообщении.

Известно, что вооруженные силы РФ нанесли как минимум 10 авиаударов системой залпового огня "Град". В результате обстрела повреждены частный дом, гаражное помещение, автомобиль и торговое помещение. В Офисе генерального прокурора отмечают, что на этой территории нет никаких военных объектов.

"Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации", - добавили представители ведомства.

Напомним, российские войска ударили из "Градов" по селу Марьянскому в Днепропетровской области. Попали в периметр насосной станции, которая обеспечивает перекачку воды из Каховского водохранилища и водохранилище "Южное" Кривого Рога.

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