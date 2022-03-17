"Страна" поговорила с 32-летним Антоном, который жил в Мариуполе и сумел выехать из города лишь 15 марта. В целом он просидел под бомбами 18 дней.

Уже на следующий день после войны - 25 февраля - в городе начали пропадать свет, вода и газ. Многие бросились уезжать, на украинских еще блокпостах сформировались гигантские очереди.

Одновременно люди начали грабить магазины, понимая, что может быть блокада. Тем более, что многие из них просто закрылись, и началась продуктовая паника.

После начала активных обстрелов выехать из города стало нереально. Антон переехал к своим друзьям в частный дом ближе к центру города, надеясь, что туда не прилетит.

Надежды оказались напрасными. Разорвавшийся рядом с домом "Град" в тот же день, 25 февраля, уничтожил две машины друзей, у которых он жил. "Мы как раз обедали, когда это произошло", - вспоминает парень.

Его машина осталась без стекол, но в остальном не пострадала и была на ходу, что впоследствии помогло ему выехать из Мариуполя.

После усиления обстрелов Антон перебрался из частного дома в оборудованное бомбоубежище, которое находится и сейчас в одном из общественных зданий центра города.

Там было элементарно безопаснее, к тому же в крупные убежища хотя бы изредка приходили волонтеры или украинские военные, они приносили еду, одеяла и сигареты.

Туда же, поближе к убежищу, он перегнал автомобиль.

"В бомбоубежище люди питались раз в день, запасы воды пополняли из родников. Много детей и вообще людей из всех слоев общества: богатых, бедных. Был большой дух взаимовыручки и поддержки, это позволяло держаться", - вспоминает Антон.

По его словам, основным продуктом питания в их убежище были сухие супы, которые разводили горячей водой. Чтобы нагреть воду, жгли костры на улице. Так поступали жители всех близлежащих домов: во время затишья выбирались на улицы, рубили деревья на дрова и готовили пищу на огне.

"Одно время, пока сидели в подвале, еще каким-то чудом работал один магазин поблизости. Непонятно, откуда там была еда, город уже находился в блокаде. Очереди в этот магазин стояли километровые, а цены космические", - вспоминает парень.

Но потом и этот магазин закрылся.

Первый раз спастись из города он пытался еще 28 февраля.

Присоединился к автоколонне, которая на свой страх и риск пыталась прорваться на выезд из Мариуполя, но по дороге машины обстреляли (отметим, на тот момент город еще не был окружен российскими войсками и "ДНР", это случилось только 7 марта).

Люди уехали назад в город.

15 марта Антон увидел колонну машин, которая двигалась на выезд из города. "Люди обозначили машины белым цветом - полотенцами, простынями, даже футболками, чтобы показать: здесь едут гражданские. Я бросил все вещи в убежище, взял с собой несколько человек из подвала, запрыгнули в машину и помчались за колонной".

Россияне на выезде никого особенно не проверяли, только бегло смотрели на документы и пропускали дальше.

К слову, в Сети есть видео, как другим уезжавшим везло меньше: их осматривали на предмет следов от бронежилета, проверяли наличие оружия и других признаков того, что это не беженцы, а переодетые солдаты ВСУ.

"До Бердянска ехал часа два - из-за пробок и потому что стекла в машине были выбиты, холодно ехать быстро. В Бердянске кто где смог, тот там и поселился - никого специально не расселяли", - рассказывает Антон.

По его словам, в занятом россиянами городе работают магазины, но ощущается дефицит.

"Хлеб дают по буханке в день, продукты в город почти не завозят. Оплату принимают только украинской картой по безналу, хотя можно снять и наличку - банкоматы в Бердянске работают", - говорит Антон.

Также в городе есть связь и интернет. Из Бердянска россияне пропускают украинских беженцев в двух направлениях - на Запорожье и в Крым.

Куда именно ехать - Антон еще не определился, поскольку в Бердянске у него есть родственники, у которых он пока приходит в себя после нескольких недель жизни под бомбами.

Напомним, сегодня самой горячей точкой войны является Мариуполь. Город уже десять дней находится в полном окружении. Но только три дня назад оттуда начали выпускать людей - мирных жителей, которые скрывались в подвалах и убежищах.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

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