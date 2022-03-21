Губернатор Сумщины Дмитрий Живицкий опубликовал фото поврежденного резервуара с аммиаком. По его словам, это стало следствием обстрела завода "Сумыхимпром".

По информации ГСЧС, к 07:49 авария по выбросу аммиака на территории завода была ликвидирована. Работниками предприятия уже начаты регламентные работы по восстановлению технологического процесса. Подразделениями ГСЧС работы завершены.

Также спасатели опубликовали видео с завода "Сумыхимпром". Отметим, ранее сообщалось, что в результате утечки аммиака травмы получил один сотрудник предприятия. Угрозы для населения города нет.

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Утром сообщалось, что на заводе произошла утечка аммиака. Область поражения - 2,5 километра. После этого в ГСЧС заявили, что утечка аммиака на заводе "Сумыхимпром" произошла в результате обстрела. В результате ЧП также пострадал работник предприятия.

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