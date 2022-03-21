На заводе "Сумыхимпром" утром 21 марта произошла утечка аммиака. Область поражения - 2,5 километра, под угрозой село Новоселица, куда идёт ветер.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Живицкий.

Причины утечки пока неизвестны, на месте работает ГСЧС. Для Сум сейчас угрозы нет, поскольку направление ветра не в сторону города.

Аммиак - токсичный, взрывоопасный газ, который легче воздуха.

Правила поведения при утечке аммиака:

выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

если нет возможности выйти из района заражения, необходимо спрятаться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

в квартире (доме) желательно пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытягивает чистый воздух и затягивает загрязненный);

если чувствуете запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).

Первая помощь при отравлении аммиаком:

выведите пораженного на свежий воздух;

дайте ему теплого молока с пищевой содой;

наденьте ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;

при попадании в глаза - промойте водой или протрите вазелиновым или оливковым маслом;

при поражении кожи – обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

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