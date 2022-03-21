Спасатели сообщают, что утечка аммиака на заводе "Сумыхимпром" утром 21 марта произошла в результате обстрела. В результате ЧП пострадал работник предприятия.

Об этом пресс-служба ГСЧС сообщает в Telegram-канале.

По информации спасателей, 21 марта в 03:55 в Сумах произошел обстрел территории ПАО "Сумыхимпром", в результате обстрела был поврежден 1 резервуар с аммиаком. По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака.

Спасатели проводят работы по осаждению аммиачного облака. В ГСЧС сообщают, что угрозы для населения города нет.

По состоянию на 07:30 на территории завода проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод.

По информации ГСЧС, в результате происшествия 1 человек травмирован (работник предприятия). Аварийная ситуация локализована.

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