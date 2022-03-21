Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за пожара, который случился после обстрела ТЦ в Киеве, в столице наблюдается загрязнение воздуха. Он также призвал жителей города не открывать окна, а на улице пользоваться респираторами.

Также Кличко подтвердил информацию Офиса генпрокурора, что в Подольском районе погибли 8 человек.

Напомним, мы публиковали фото и видео последствий удара по торговому центру в Киеве.

Также мы сообщали, что 18 марта сервисы слежения за атмосферой показывали, что украинская столица сейчас третий город по загрязнению в мире. Кличко тогда говорил, что ухудшение показателей качества воздуха было связано с боями, которые шли неподалеку от города. Однако позже ситуация нормализировалась.

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