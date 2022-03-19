Ухудшение показателей качества воздуха в Киеве связано с боями, которые сейчас идут неподалеку от города. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в Facebook.

"По данным городской системы мониторинга, в Киеве зафиксировано ухудшение качества воздуха. В частности, наблюдается превышение концентрации пыли. Причиной являются пожары в окрестностях столицы, в частности в Гостомеле, Буче, пожары на индустриальных объектах (напомним, там идут бои из-за вторжения России - Ред.), а также движение воздушных масс от источников возгорания и низкая скорость ветра", - рассказал он.

В то же время Пантелеев рассказал, что превышения концентрации ряда вредных веществ в воздухе не обнаружено.

"Превышение концентраций других загрязняющих веществ, за которыми осуществляются наблюдения – оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород, не обнаружено. Настоятельно рекомендуем киевлянам следовать советам в таких случаях. Не выходите на улицу!" – уточнил он.

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