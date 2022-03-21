Премьер-министр Британии Борис Джонсон изучает возможность поездки в Украину. Он хочет посетить Киев, чтобы таким образом выразить поддержку украинскому народу.

Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Джонсон уже попросил своих чиновников проанализировать реалистичность поездки в Киев ради личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом окружение британского премьера не одобряет идею визита в страну, откуда "бежали 10 миллионов человек".

Напомним, после авиаудара по роддому Мариуполя Джонсон пообещал помочь с защитой Украины от ударов с воздуха.

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