Премьер Великобритании Борис Джонсон второй раз за неделю записал обращение частично на украинском языке. Потом перешёл на английский.

"Я обращаюсь к украинцам в Великобритании, к тем, что сейчас в Украине и соседних странах", - сказал премьер на украинском.

После этого Джонсон уже перешел на английский. Он сказал, что даже не может представить, через что приходится проходить сейчас украинцам. Сказал, что Британия делает все возможное для поддержки Украины и увеличения давления на Путина.

Напомним, ранее Джонсон заявил, что Британия не может обеспечить бесполетную зону над Украиной.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



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