Власти Словении решили на следующей неделе вернуть в столицу Украины сотрудников дипмиссии республики.

Об этом сообщил премьер-министр Словении Янез Янша в Twitter.

"Словения на следующей неделе отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз сделал то же самое", - говорится в сообщении.

По данным Словенского агентства печати, посол республики на Украине Томаж Менцин вместе с сотрудниками дипмиссии покинул Киев в связи с проведением Россией военной операции на территории Украины. Помещения посольства в настоящее время пусты.

15 марта по итогам встречи в Киеве глав правительств Польши, Чехии и Словении с президентом Украины Владимиром Зеленским Янша заявил, что Украина является членом европейской семьи и в настоящий момент сильнее всех защищает ее ценности.

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