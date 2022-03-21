Словения решила возобновить работу дипломатической миссии в Киеве
Власти Словении решили на следующей неделе вернуть в столицу Украины сотрудников дипмиссии республики.
Об этом сообщил премьер-министр Словении Янез Янша в Twitter.
"Словения на следующей неделе отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз сделал то же самое", - говорится в сообщении.
По данным Словенского агентства печати, посол республики на Украине Томаж Менцин вместе с сотрудниками дипмиссии покинул Киев в связи с проведением Россией военной операции на территории Украины. Помещения посольства в настоящее время пусты.
15 марта по итогам встречи в Киеве глав правительств Польши, Чехии и Словении с президентом Украины Владимиром Зеленским Янша заявил, что Украина является членом европейской семьи и в настоящий момент сильнее всех защищает ее ценности.
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