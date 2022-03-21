Вице-премьер Украины Ирина Верещук озвучила планы работы гумкоридоров на понедельник, 21 марта.

О них она рассказала в ходе брифинга.

Донецкая область, Мариуполь-Запорожье:

Бердянск-Запорожье. Место сбора - спорткомплекс на ул.Мелитопольское шоссе, 27;

Мангушская громада-Запорожье. Место сбора - село Юрьевка, Мелекинского сельсовета, пансионат "Смена";

Никольское-Запорожье. Место сбора - школа №2, ул.Парковая, 23.

Автобусы в 8 утра выехали из Запорожья в этом направлении.

Киевская область:

Большая Дымерка - Бровары. Место сбора - дом сельсовета на ул.Бобрицкая, 1;

Ворзель-Белогородка. Место сбора - ул.Садовая, 13;

Буча-Белогородка. Место сбора - ул.Энергетиков, 12;

Козаровичи-Вышгород. Место сбора - тренинговый центр ГУНП.

Луганская область:

Лисичанск-Бахмут. Место сбора - ГСЧС, ул. Сосюры, 324;

Северодонецк-Бахмут. Место сбора - Дом Культуры, ул.Химиков, 28;

Горское-Бахмут. Место сбора - ул.Первомайская, 42. Дом культуры, ул.Мира, 136.

Напомним, за неделю из осажденного Мариуполя под нестихающими обстрелами эвакуировались почти 39,5 тысяч человек.

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