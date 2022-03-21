Утром в понедельник, 21 марта, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. В ней говорится о том, что противник сейчас пытается удержать занятые рубежи.

Сводка опубликована на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

В Генштабе сообщают, что положение и характер действий сил обороны существенных изменений за последние сутки не претерпели.

"Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи. В то же время фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. Для оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты", - говорится в сводке.

Генштаб ВСУ сообщает, что подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за сутки поразили 7 воздушных целей врага (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила удары по скоплениям техники и живой силе противника.

Также Генштаб утверждает, что российские военные занимаются мародерством вывозят в РФ с захваченных территорий бытовую технику, авто, продукты и другие вещи.

"Оккупанты продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины уведомлены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой регистрации не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий", - говорится в сводке.

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