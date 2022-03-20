Россия проводит тайную мобилизацию на Кубани, в Приморском крае, Ярославской области и регионах уральского федерального округа, чтобы восстановить численность разгромленных в Украине подразделений.

Однако население перечисленных регионов не желает участвовать в войне. Имеют место массовые случаи уклонения от службы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в традиционной сводке в субботу вечером.

Также в сообщении говорится, что пропагандисты готовят население к продолжительной войне.

"Официальные каналы коммуникации распространяют пропаганду о якобы успехах в проведении так называемой "специальной военной операции", проводятся публичные мероприятия по поддержке войны в Украине", - сообщает Генштаб.

Во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину, для участия боевых действиях на стороне российской федерации. Их перебросят на место за счет частной военной компании Лига (бывшая Вагнер).

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжается мобилизация. Организовывают студентов в возрасте от 18 лет для так называемой регистрации.

"На сегодняшний день подавляющее большинство личного состава 1-го АК - это мобилизованное население временно оккупированных территорий. Морально-психологическое состояние личного состава очень низкое, большая часть мобилизованных не имеет опыта и желания участвовать в боевых действиях. Экипировка призванных оккупантами устарела", - сообщает Генштаб.

Оккупанты приступили к замене военных подразделений на подразделения росгвардии и полиции в городе Херсон.

Во время осуществления очередной попытки наступления на Киев, оккупанты потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. На отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставки топлива и продовольствия.





В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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