Американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По информации организации, 20 марта российские силы не добились значительных успехов. Российские силы вокруг Киева все активнее занимают оборонительные позиции и готовятся к дальнейшему развертыванию артиллерии и средств управления огнем.

Об этом говорится в сообщении института в Facebook.

По информации экспертов организации, 20 марта украинские силы отражали продолжающиеся попытки России захватить город Изюм к юго-востоку от Харькова, и российские войска не проводили никаких других наступательных операций на северо-востоке Украины.

"Российские войска продолжают медленно, но уверенно продвигаться в Луганской области и вокруг Мариуполя, но не проводили наступательных операций в направлении Николаева или Кривого Рога", - пишет институт.

Также Институт изучения войны приводит ключевые выводы за 20 марта:

Украинский Генштаб впервые сообщил, что Кремль готовит население к "долгой войне" в Украине и принимает все более драконовские мобилизационные меры, включая развертывание членов молодежных военных организаций в возрасте 17-18 лет.

Сообщается, что украинские силы убили трех командиров российских полков за последние 24 часа.

Российская ЧВК "Вагнера", вероятно, будет способствовать переброске ливийских боевиков в Украину.

Российские силы окапываются на позициях вокруг Киева, включая первые сообщения о военных действиях российских войск, устанавливающих минные поля.

Украинские силы отразили наступление русских на Изюм к юго-востоку от Харькова и понесли тяжелые потери.

Российские войска продолжали медленно продвигаться в сторону Мариуполя, но не добились значительных территориальных успехов.

Украинские силы предприняли дальнейшие локальные контратаки вокруг Николаева.

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