Беларусь готовится перебросить в Украину своих военных, а Россия наращивает число бомбардировок украинских городов.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", - указано в сообщении.

Сообщается, что ВСУ фиксируют признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.

Также по данным Генштаба:

На Полесском направлении враг пытается закрепиться на захваченных рубежах, ожидает усиления группировки за счет прибытия резервов, проводит подготовку к наступлению на Киев.

На Сиверском направлении активных наступательных действий не проводилось. Враг продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. ВСУ нанесли удар по позициям РФ. Понеся многочисленные потери, противник вынужден перейти к обороне, прибегает к минированию местности.

На Слобожанском направлении российские войска активных наступательных действий не проводили. На территории Белгородской области у границы Украины обнаружены позиции артиллерии большой мощности. Под Изюмом противник потерял боеспособность своих подразделений и остановлен.

На Донецком направлении главные усилия противник сосредотачивает на штурме населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная. Пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Верхнеторецкое, понес потери, успеха не имел. Продолжаются активные боевые действия за Мариуполь.

На Южнобугском направлении активных наступательных действий не велось, в отдельных направлениях враг перешел к обороне.

Напомним, в воскресенье, 20 марта, российский флот обстрелял украинский Мариуполь.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Беларусь вывезла из Украины своих дипломатов, Россия заявила об использовании в Украине новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", а Зеленского продолжили критиковать за антинатовскую риторику.

Кроме того, мы рассказывали, как аграрии накануне посевной ищут семена, удобрения и топливо и выйдут ли они вообще в поля.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних новостях о ситуации на фронте и вокруг украинско-российских переговоров.