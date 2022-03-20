В Киевской области запретили посещать леса. Об этом сообщает Вышгородская РГА в Facebook.

"Запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники", - говорится в сообщении.

Во время военного положения леса разрешено посещать лишь представителям ВСУ, Госпогранслужбы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Нацгвардии, СБУ, СВР, УГО, МВД, других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и тем, кто работает в лесном хозяйстве.

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