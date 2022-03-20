В воскресенье, 20 марта, российский флот обстрелял украинский Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба "Азова".

"Только что Мариуполь был обстрелян 4 кораблями военно-морского флота России. Враг продолжает цинично уничтожать украинский город, используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, разных систем и танков российское оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей", - говорится в сообщении.

Уточним, что за Мариуполь идет ожесточенный бой. На город наступает российско-оккупационные войска вместе с так называемой "ДНР".

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