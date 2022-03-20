Мариупольский горсовет сообщает, что несмотря на нестихающие обстрелы, за неделю из Мариуполя на частном транспорте эвакуировались 39 426 человек

"За последнюю неделю, несмотря на то, что фактически режима тишины не было, по открытому коридору "Мариуполь – Бердянск – Запорожье" выехало более 39 тысяч мариупольцев. Люди вырывались из блокадного Мариуполя на собственном транспорте", - сообщает горсовет в Telegram-канале.

По информации горсовета, всего более 8 тысяч легковых машин выехали из города в сторону Бердянска, откуда потом поехали в Запорожье. Для тех, кто по разным причинам не мог самостоятельно продолжить движение, организовали эвакуацию автобусами из Бердянска в Запорожье.

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