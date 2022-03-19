Ситуация с задымлением воздуха в Киеве в обед 19 марта полностью нормализовалась. Напомним, что по состоянию на утро 19 марта стоял невыносимый запах гари. Сервисы слежения за атмосферой показывали, что украинская столица сейчас третий город по загрязнению в мире.

Об этом сообщил глава Управления экологии Киевской горгос администрации Александр Возный у себя на Facebook.

Также он добавил, что рекомендации, выданные ранее (не выходить на улицу и закрыть окна), отменены.

Ранее мэр города Виталий Кличко заявил, что ухудшение показателей качества воздуха в Киеве связано с боями, которые сейчас идут неподалеку от города.

Также мы рассказывали, что в Киеве с момента начала российского вторжения в Украину погибли 222 человека, из которых 60 гражданских. Войска РФ в результате обстрелов повредили 36 жилых домов, 5 частных домовладений, а также 6 школ и 4 садика.