18 марта в Киеве по обвинению в госизмене задержали бывшего первого заместителя Фонда государственного имущества.

По данным шеф-редактора "Обозревателя" Ореста Сохара речь идёт о Евгении Иванове, который занимал должность в ФГИ во времена Януковича.

"В Киеве за государственную измену задержали бывшего первого заместителя главы Фонда госимущества – мужчина во время войны передавал оккупантам данные о размещении военных и техники Вооруженных Сил Украины. По моим данным, это некий Иванов Евгений Ремович, человек из нашей позапрошлой жизни", - написал Сохар.

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