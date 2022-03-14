На пункте пропуска "Могилев-Подольский" Госпогранслужба Украины задержала 53-летнего мужчину, у которого комиссовали сложные роды в 2009 году. Путешественник пытался пересечь границу, однако вместо этого его направили в отделение полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Мужчина, в военном билете которого обнаружили соответствующую запись, направлялся в Молдову.

"В документе 53-летнего мужчины говорится, что его сняли с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом. В частности, утверждается, что комиссия городского территориального центра компиляции и социальной поддержки Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе по ст. 73 приказ МО Украины No 402 от 14.08.2008 (Беременность, роды и послеродовой период, их последствия)", - говорится в сообщении.

Пограничники передали путешественника полиции, где они должны выяснить, это неординарный случай, ошибка или обычное использование поддельных документов, за что Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность на срок до 2 лет ограничения свободы.

Мы также писали о том, что Государственная пограничная служба Украины сообщает от том, что на пункте пропуска "Порубное", который находится на участке государственной границы "Украина-Румыния", задержали мужчину переодетого в женскую одежду. Таким образом он пытался покинуть страну, избежав мобилизации.