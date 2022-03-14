Государственная пограничная служба Украины сообщает от том, что на пункте пропуска "Порубное", который находится на участке государственной границы "Украина-Румыния", задержали мужчину переодетого в женскую одежду. Таким образом он пытался покинуть страну, избежав мобилизации.

Об этом пишет пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Facebook.

"Прикинулся женщиной и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска "Порубное" житель столицы. Мужчина забрал своего несовершеннолетнего ребенка и отдал паспорт жены на пограничный контроль. Инспектор погранконтроля Черновицкой дамбы тут же раскрыл такую идею 30-летнего мужчины. Киевлянину не помогли ни макияж, ни парик, который он на себе надел", - говорится в сообщении.

Как оказалось, таким образом украинцы пытались избежать мобилизации. Теперь мужчине придется ответить по закону, поскольку пограничники направили сообщение в полицию. Киевлянина обвиняют в ст. 336 ККУ "Уклонение от призыва по мобилизации" (лишение свободы от 2 до 5 лет - Ред.). Также мужчину привлекли к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.

Кроме того, еще 11 беженцев задержали пограничники Могилева-Подольского в Винницкой области. Украинцы приехали из разных регионов Украины и планировали добраться до Молдовы вне пунктов пропуска через Днестр. Всех нарушителей задержали, они также будут переданы полиции для принятия дальнейших законных решений.

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