В Киеве сильнейший смог, горожан просят не выходить на улицу. Причины произошедшего
В Киеве утром в субботу, 19 марта, стоит невыносимый запах гари. Сервисы слежения за атмосферой показывают, что украинская столица сейчас третий город по загрязнению в мире.
Судя по карте, опубликованной сервисом IQAir, наиболее тяжелая ситуация в юго-западных районах Киева. То есть в районе Голосеева и двух Борщаговок.
Отметим, что к западу от Киева фиксируется большое количество пожаров - их около 15.
Сосредоточены они в местах, где ведутся интенсивные бои.
Позже советник главы МВД Вадим Денисенко пояснил, откуда появился смог над Киевом. По его мнению, есть три варианта произошедшего. Также он рекомендует ждать ветра.
- Догорает свалка возле Новых Петровцев;
- Безветренная погода. Как только ветер появится, смог от работы теплоэлектростанций и дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется;
- В Чернобыльской зоне, с точки зрения пожарной ситуации, все спокойно. Радиационный фон в норме.
В свою очередь КГГА и сообщает о "незначительном задымлении" в Киеве. Там связывают это со сменой направления ветра и просят не открывать окна и не выходить на улицу без необходимости.
При этом жителей просят не выходить на улицу и не открывать окна.
Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.
Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.
Вчера "Страна" писала о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на которых обсуждалась судьба Украины.
Кроме того, мы разбирались, почем аренда во Львове после угроз отбирать жилье у жадных владельцев, а также в том, как украинских беженцев принимают в Венгрии.
В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.