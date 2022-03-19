В Киеве утром в субботу, 19 марта, стоит невыносимый запах гари. Сервисы слежения за атмосферой показывают, что украинская столица сейчас третий город по загрязнению в мире.

Судя по карте, опубликованной сервисом IQAir, наиболее тяжелая ситуация в юго-западных районах Киева. То есть в районе Голосеева и двух Борщаговок.

Отметим, что к западу от Киева фиксируется большое количество пожаров - их около 15.

Сосредоточены они в местах, где ведутся интенсивные бои.

Позже советник главы МВД Вадим Денисенко пояснил, откуда появился смог над Киевом. По его мнению, есть три варианта произошедшего. Также он рекомендует ждать ветра.

Догорает свалка возле Новых Петровцев; Безветренная погода. Как только ветер появится, смог от работы теплоэлектростанций и дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется; В Чернобыльской зоне, с точки зрения пожарной ситуации, все спокойно. Радиационный фон в норме.

В свою очередь КГГА и сообщает о "незначительном задымлении" в Киеве. Там связывают это со сменой направления ветра и просят не открывать окна и не выходить на улицу без необходимости.

При этом жителей просят не выходить на улицу и не открывать окна.

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