В столице на Софийской площади киевляне выложили герб Украины из полутора миллионов тюльпанов.

Акцию посвятили женщинам, которые помогают фронту.

По словам волонтеров, после акции цветы развезут по больницам и госпиталям, полевым кухням и швейным мастерским, чтобы поддержать украинок, которые помогают армии.

Ранее мы писали о том, что в Офисе генерального прокурора рассказали, что одним из приоритетных направлений работы ведомства в условиях военного времени стало расследование сексуальных преступлений в отношении украинок.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.