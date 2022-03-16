Верховная Рада изменила трудовое законодательство Украины в условиях военного положения. В числе прочего отменены ограничения на применение труда женщин на тяжелых работах.

Об этом сообщает официальный сайт фракции "Слуга народа" во вторник, 15 марта.

"Отменены ограничения на применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, подземных работах", - говорится в сообщении на сайте.

Кроме того, парламентарии в целом отменили большинство ограничений на работу в ночное время, на привлечение к ночным и сверхурочным работам, на работу в выходные, праздничные и нерабочие дни, направление в командировку.

Указывается, что "нормальная продолжительность рабочего времени - не более 60 часов в неделю", также устанавливается "право работодателя определять время начала и окончания ежедневной работы".

За эти и другие изменения по особому регулированию трудовых отношений между работодателями и работниками проголосовало подавляющее большинство парламентариев.

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