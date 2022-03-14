В Офисе генерального прокурора рассказали, что одним из приоритетных направлений работы ведомства в условиях военного времени стало расследование сексуальных преступлений в отношении украинок.

Об этом Генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова рассказала в прямом эфире телемарафона на украинских каналах. Отметим, что это впервые, когда тема сексуальных преступлений поднимается украинской властью.

"Мы выделили направление - сексуальные преступления. Неприятная тема, но мы вынуждены о ней говорить. Сейчас мы видим ужасные истории, последствия которых будут ощущаться еще не один год. Жертвам понадобятся годы реабилитации", - заявила Венедиктова.

По ее словам, преступления сексуального характера - не редкость на временно оккупированных территориях. Генпрокурор призвала жертв сообщать о подобных случаях, которые "нельзя умалчивать". В первую очередь полиция должна быть уведомлена о каждом сексуальном преступлении, чтобы наказать виновных. Сейчас же большая часть историй об изнасилованиях, которые освещаются в СМИ, не доходят до фиксации правонарушения правоохранительными органами.

Напомним, херсонский губернатор Геннадий Лагута опроверг информацию о том, что оккупанты изнасиловали 11 девушек в городе.

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