В Николаевской области военного и полицейского подозревают в изнасиловании 16-летней девушки. Об фигуранта задержаны. Об этом сообщает региональная Нацполиция.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 20 февраля, в Николаеве на съемной квартире военнослужащего, с которым несовершеннолетняя девушка познакомилась в сети. Она составила компанию новому знакомому и его товарищу - сотруднику полиции. Мужчины отдыхали, распивая алкоголь.

"Предварительно установлено, что в Николаеве в съемной квартире военнослужащего, с которым девушка познакомилась в сети интернет, они вместе с его товарищем-полицейским отдыхали и распивали алкоголь. Впоследствии, когда девушка хотела уйти, ее не отпустили и, применив силу, военный изнасиловал ее. Потерпевшая утверждает, что полицейский также намеревался это сделать, поэтому эта информация будет тщательно проверяться в ходе досудебного расследования", - говорится в сообщении Нацполиции Николаевской области.

Злоумышленники задержаны, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ - изнасилование несовершеннолетней и ч. 2 ст. 146 УКУ - незаконное лишение свободы или похищение человека. В ближайшее время задержанным сообщат о подозрении.

Военному и полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы.

"По приказу начальника облуправления полиции сотрудники главной инспекции проводят служебное расследование. Его результаты направят в Государственное бюро расследований для предоставления правовой оценки действиям полицейского, а работника полиции уволят из органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

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