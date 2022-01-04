В Черкасской области задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девушки. Инцидент произошел в новогоднюю ночь в одном из сел Золотоношского района Черкасской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

По информации следствия, трое несовершеннолетних подруг вышли к елке в центр села - там они встретили местного жителя.

Мужчина заманил в свой автомобиль одну из несовершеннолетних, обещал покатать, но вместо этого вывез за село и изнасиловал. 15-летняя девушка рассказала все родителям - они сообщили о ситуации в полицию.

Правоохранители задержали 32-летнего подозреваемого. Во время обыска по месту его проживания и в машине обнаружили мужскую одежду со следами бурого цвета, а также микронакладку заднего сиденья с остатками волос и следами бурого цвета, возможно крови.

В результате открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.

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