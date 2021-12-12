В Москве мужчина в электричке изнасиловал трансгендера, решив что тот – женщина.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на слова пострадавшего.

Житель Орла признался, что всегда чувствовал, будто живет не в своем теле, однако к врачам не обращался и принимал гормональные препараты для изменения голоса и фигуры самостоятельно.



По словам пострадавшего, после встречи с "поклонником" в Москве он остался без денег, в женской одежде, и подошел к 22-летнему мужчине на Курском вокзале с просьбой купить ему билет до Твери.

Мужчина и трансгендер сели в электричку, а возле станции "Ипподром" пошли в хвостовую кабину, где спутник "девушки" стал показывать порнографические ролики на телефоне и приставать.



Несмотря на признание "спутницы", что она не женского пола, мужчина не остановился.



Насильника задержала полиция, дело передали в суд.

Подозреваемый не признает вину и подчеркивает, что интимная связь была по обоюдному желанию.

Ранее "Страна" сообщала, что в Соединенных Штатах Америки впервые выдали паспорт, где в графе для гендера указан не "мужской пол" или "женский пол", а Х. Госдеп стремится добавить гендерный маркер X для небинарных, интерсексных и гендерно-неконформных людей, подающих заявление на получение паспорта США.

Также мы писали, что помощник министра здравоохранения Рейчел Левин стала самым высокопоставленным трансгендером в вооруженных силах США. 19 октября она принесла присягу адмирала Корпуса службы общественного здравоохранения страны.