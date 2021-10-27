В Соединенных Штатах Америки впервые выдали паспорт, где в графе для гендера указан не "мужской пол" или "женский пол", а Х. Госдеп стремится добавить гендерный маркер X для небинарных, интерсексных и гендерно-неконформных людей, подающих заявление на получение паспорта США.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Департамент выдал первый паспорт США с отметкой пола X. Мы с нетерпением ждем возможности предложить эту возможность всем заявителям, регулярно подающим заявления на паспорт, после того, как мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года", - сказано в сообщении.

В Госдепартаменте рассказали о продолжении сотрудничества с правительственными учреждениями США для того, чтобы обеспечить максимально комфортные путешествия для всех владельцев паспортов, независимо от их гендерной принадлежности.

"В связи с выдачей паспорта я хочу еще раз заявить о приверженности Государственного департамента делу поощрения свободы, достоинства и равенства всех людей, включая ЛГБТКИ+", - резюмировали в сообщении.

Напомним, в Калифорнии закон предусматривает продажу гендерно нейтральных детских товаров.

Также "Страна" сообщала, что впервые в истории США адмиралом назначена трансгендер.