В правительстве Украины утвердили Порядок формирования и проверки электронного паспорта и электронного загранпаспорта (е-паспорта), а также электронных копий этих документов.

Постановление об этом от 18 августа 2021 года № 911 вступило в силу в четверг, 2 сентября. Об этом сообщает ЮрЛига.

Согласно документу е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія) по желанию лица, на имя которого оформлен паспорт гражданина Украины в форме карты или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, с применением средств Единого государственного демографического реестра (Реестр).

Е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются автоматически средствами Портала Дія при наличии подключения электронного устройства к Интернету, работоспособности установленного мобильного приложения Портала Дія и имеющегося электронного информационного взаимодействия Портала Дія и Реестра и/или автоматизированных информационных и справочных систем, реестров и банков данных, держателями (администраторами) которых являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, путем использования имеющейся в Реестре информации, переданной в Портал Дія информационными ресурсами единой информационной системы МВД, а также из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов относительно регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Е-паспорт и/или е-паспорт для выезда за границу формируются, если паспорт гражданина Украины в форме карты и/или паспорт гражданина Украины для выезда за границу действительны и срок их действия не закончился.

Сформированный е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-код, штрих-код, цифровой код) отображается через мобильное приложение Портала Дія при наличии необходимой информации в Реестре.

Уникальный электронный идентификатор автоматически формируется средствами Портала Дія при наличии подключения электронного устройства к Интернету и работоспособности мобильного приложения Портала Дія. Сформированный уникальный электронный идентификатор действителен в течение трех минут с момента формирования.

Е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу действительны только при наличии уникального электронного идентификатора и не могут использоваться без него.

В е-паспорте отображается следующая информация:

название государства; название документа; фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица на украинском языке и латинскими буквами; пол; гражданство; дата рождения; уникальный номер записи в Реестре; место рождения; дата выдачи документа; дата окончания срока действия документа; оцифрованный образ лица человека; оцифрованная подпись лица; номер документа; уполномоченный субъект, который выдал документ (код); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов (при наличии); адрес зарегистрированного места проживания и дата регистрации (при наличии).

В е-паспорте для выезда за границу отображается следующая информация:

название государства; название документа; тип документа; код государства; фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица на украинском языке и латинскими буквами; пол; гражданство; дата рождения; уникальный номер записи в Реестре; место рождения; дата выдачи документа; дата окончания срока действия документа; оцифрованный образ лица человека; оцифрованная подпись лица; серия и/или номер документа; уполномоченный субъект, который выдал документ (код); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов (при наличии); адрес зарегистрированного места проживания и дата регистрации (при наличии).

Проверка е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу с использованием уникального электронного идентификатора в режиме реального времени является обязательным условием их использования лицом для получения административных и других услуг, в любых других случаях, предусмотренных законодательством.

Проверка е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу осуществляется с помощью электронных устройств путем считывания или введения уникального электронного идентификатора, обеспечивающего получение данных из Реестра информационными ресурсами единой информационной системы МВД на запрос Портала Дія.

Проверка и подтверждение данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика регистрационным данным лица, внесенным в Государственный реестр физических лиц - плательщиков налогов, осуществляется Порталом Дія с помощью технических средств, в частности с использованием уникального электронного идентификатора путем информационного взаимодействия с Государственным реестром физических лиц - плательщиков налогов с учетом требований законодательства по вопросам защиты информации в информационно-телекоммуникационных системах.

По результатам проверки на электронном устройстве, с помощью которого осуществлялась такая проверка средствами Портала Дія, формируется соответствующее информационное сообщение.

Электронные копии е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу подаются лицом через Портал Дія, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія.

Электронные копии формируются средствами Портала Дія с наложением удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID") лица и квалифицированной электронной печати технического администратора Портала Дія с соответствующей квалифицированной электронной отметкой времени.

Проверка электронных копий (сведений, данных) осуществляется путем проверки наложенной на них удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID") лица и квалифицированной электронной печати технического администратора Портала Дія в соответствии с требованиями Закона "Об электронных доверительных услугах".

Использование и/или проверка е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу может осуществляться также с использованием резервного уникального электронного идентификатора в форме QR-кода в случае отсутствия подключения электронных устройств к Интернету и/или работоспособности Портала Дія, и/или отсутствия электронного информационного взаимодействия между Порталом Дія и Реестром и/или автоматизированными информационными и справочными системами, реестрами и банками данных, держателями (администраторами) которых являются органы государственной власти, органы местного самоуправления.

Резервный QR-код формируется автоматически средствами Портала Дія и обновляется каждые 48 часов при условии подключения электронного устройства к Интернету и наличия необходимой информации в Реестре.

Как сообщала "Страна", в Украине заработала система "Трембита". Через нее из Минюста будут отправляться в Пенсионный фонд данные об умерших.

Напомним, что на выступлении в Стэнфорде Зеленский пообещал украинцам электронное голосование на выборах.