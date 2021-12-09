В Москве девушка выпрыгнула из окна квартиры на четвертом этаже, чтобы спастись от избившего и изнасиловавшего ее мужчины. Он спустился, нанес ей удары ножом и скрылся, но на следующий день следователям удалось его найти.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Девушка прыгнула из окна, в попытке спастись от насильника, он спустился к ней, ранил ножом и убежал, девушку выжила, но была госпитализирована в тяжелом состоянии, медиков вызвали очевидцы происшествия.

Как выяснилось позже, в квартире насильник удерживал еще двух женщин (1984 и 1999 года рождения), связав им руки скотчем. Когда он вышел, обе смогли сбежать. Насильника задержали на следующий день.

"В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве местонахождение 28-летнего подозреваемого установлено и он задержан", - сообщила изданию старшая помощница руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Напомним, в Черновицкой области 17-летний парень изнасиловал мальчика, снял это на видео и отправил друзьям.

Также сообщалось, что в России популярного рэпера задержали по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки.