В Нововолынске арестовали 63-летнего мужчину, который в течение двух месяцев насиловал малолетнего ребенка. Ему грозит провести в тюрьме до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской областной прокуратуры в Telegram-канале в пятницу, 29 октября.

По данным следствия, пенсионер в течение июля-августа 2021 года несколько раз совершал действия сексуального характера по отношению 7-летней девочки.

В настоящее время насильнику сообщили о подозрении. Сейчас он находится под стражей без возможности внесения залога.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве отец изнасиловал родную 14-летнюю дочь. Мужчине грозит провести в тюрьме до 12 лет.

Также рассказывали, как под Одессой задержали маньяка, который изнасиловал девушку в парке. Фигуранта удалось разыскать по горячим следам. Мужчина сознался в совершении преступления.

Кроме того, сообщалось, что в Хмельницком мужчина получил десять лет тюрьмы за изнасилование мальчика. Преступление он совершил в один из раз, когда ребенок был у него дома.