Под Винницей местный житель жестоко изнасиловал пенсионерку. Теперь она передвигается на инвалидной коляске.

Об этом сообщает телеканал ICTV.

42-летнего мужчину, который напал на 74-летнюю женщину посреди белого дня в её доме в Тульчине, уже арестовали. В тот день пенсионерка забыла закрыть дверь на замок и к ней ворвался незнакомец, который избил ее и целый час на полу насиловал пожилую женщину.

"Смотрю: кто-то заходит. Вы кто? А он: "А муж где?" Я говорю: у меня его нет уже давно. Выходи, говорю, убирайся. Ну что же ты хочешь? А он: секса, секса. C кем? Я же старая бабуля, что ты делаешь. Он меня насиловал. На подушках таскал, душил. Он мне вставные зубы выбил, потом их еле нашли", - рассказала 74-летняя Елена Петровна.

После изнасилования преступник потребовал отдать ему 3 тысячи гривен, а затем скрылся. 42-летнего мужчину "по горячим следам" задержали на автобусной остановке. На пенсию своей жертвы нападавший успел купить только пачку сигарет.

Пострадавшая женщина после жестокого изнасилования передвигается на инвалидной коляске.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кривом Роге двое 15-летних подростков изнасиловали и ограбили 48-летнюю женщину.

Также мы писали, что в Харькове мужчина напал на 72-летнюю бабушку, затащил ее в подвал и изнасиловал.