В результате ночного ракетного обстрела Подольского района Киева, под который попала территория торгового центра, погибли восемь человек.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Кроме того, под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Информация о погибших и пострадавших также еще уточняется. На месте работают спасатели и правоохранители.

Заместитель мэра Киева Михаил Поворознюк добавил, что в результате ночных ударов по столице шесть домов повреждены (три из них больше непригодны к жизни), также пострадали две школы и два детских садика.

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