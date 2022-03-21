Президент РФ Владимир Путин меняет военную стратегию по Украине. Цель российского руководства уже состоит не в захвате Киева, где войскам РФ оказывается жестокое сопротивление, а в том, чтобы Украина приняла претензии России на южные и восточные территории страны.

Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США пишет американское издание The Wall Street Journal.

Также, по данным издания, Россия продолжит ракетно-бомбовые удары, чтобы Киев дал согласие на нейтралитет и другие условия Кремля.

"Если требования г-на Путина о территории и нейтралитете будут отклонены, он, как ожидается, попытается удержать все территории, которые заняли его силы... Исходя из наших военных оценок, похоже, что он возвращается к тактике осады", — сказал изданию другой чиновник.

При этом собеседники WSJ ссылаются не на данные разведки, а на собственный анализ ситуации. И предупреждают, что Россия еще может поменять свою стратегию.

Также в материале журнала прослеживается критика переговорного процесса. Там утверждается, что со стороны России переговоры ведут низкоранговые чиновники. Выдвигается предположение, что Путин будет все равно основных своих целей добиваться военным путем.

Кроме того, журналисты считают, что договориться по ключевым вопросам Украина и Россия пока не могут.

"После первоначальных раундов переговоров Украина и Россия остаются далеко друг от друга по ключевым вопросам, включая требования Кремля признать суверенитет России над Крымом, отказаться от контроля над Донбассом и от долгосрочного стремления к интеграции с Западом, включая цель присоединиться к Организации Североатлантического договора", - пишет издание.

"Страна" ранее уже рассказывала, что в американских СМИ начинает подниматься волна осторожной критики нейтралитета, который согласна объявить Украина после переговоров с Москвой.

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