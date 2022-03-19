Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку по состоянию на 18:00 в субботу, 19 марта. По информации Генштаба, защитники Украины надежно удерживают рубежи обороны, сосредоточив главные усилия вокруг стратегически важных городов – Киева, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Николаева, и вынуждают врага отказаться от продолжения наступления.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"Противник не выполнил поставленные задачи по окружению Киева, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины, благодаря героическим действиям украинских сил обороны. Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры с применением высокоточного оружия, неуправляемых авиационных бомб и боеприпасов повышенного поражающего действия", - говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, российские войска продолжают нести значительные потери. Сообщается, что во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты потеряли до 90 процентов личного состава, резервов по восстановлению потерь нет. Наблюдаются попытки укомплектовать роты для отправки в Украину за счет откомандированных из других воинских частей. Генштаб заявляет, что в этих подразделениях более 20 человек написали рапорты об отказе участвовать в войне против Украины, к "ответчикам" применяются репрессивные методы воздействия.

По данным Генштаба, в течение последних дней на Николаевском направлении вражеские подразделения, которые были укомплектованы за счет мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области также понесли существенные потери.

"За двое суток боев безвозвратные потери противника составили более 200 человек, остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях", - говорится в сводке.

Напомним, что на Запорожском направлении ВСУ сбили российский вертолет, еще один КА-52 подбит.

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