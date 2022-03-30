В Кремле ответили на волну "зрады", которая накануне поднялась в России после заявлений главы российской делегации Владимира Мединского и Минобороны РФ о "снижении военной активности под Киевом и Черниговом" и о возможной встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Отметим, что все это сопровождалось призывами главы Чечни Рамзана Кадырова "идти до конца и закончить начатое", то же декларировали в соцсетях и многие россияне.

Тем не менее сегодня спикер Кремля Дмитрий Песков сделал знаковое заявление по этому поводу.

"Сталинградов в календаре нет и быть не должно, здесь не место эмоциям", - заявил Песков.

Так же он добавил, что глава российской делегации Мединский даст сегодня дополнительные разъяснения по переговорному процессу РФ и Украины.

По словам Пескова, прорывов в переговорном процессе с Украиной Кремль не видит, но считает позитивным фактором то, что Киев "начал конкретно формулировать на бумаге свои предложения в переговорах с Россией".

Кроме того, пресс-секретарь Путина добавил, что российская сторона ни с кем не будет обсуждать Крым, в том числе на переговорах с Украиной, поскольку это часть России.

Напомним, по данным Генштаба СВУ, армия России отводит войска под Киевом, чтобы закрепиться на востоке. Также мы сообщали, что Зеленский увидел положительные сигналы по итогам очередного раунда переговоров в Стамбуле.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.