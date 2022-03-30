145 детей погибли и 222 ранены за время боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Больше всего детей пострадало в Киевской области и столице - 85. Далее регионы по числу пострадавших детей распределяются так:

Донецкая область - 54

Харьковская область - 49

Черниговская область - 39

Николаевская область - 30

Луганская область - 28

Херсонская область - 25

Запорожская область - 22

Сумская область - 16

Житомирская область - 15

Напомним, ранее в результате обстрела в Киевской области погиб двухлетний ребенок. А в Харькове под вражеским обстрелом погибли мужчина и девятилетний ребенок.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.