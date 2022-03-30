За время войны в Украине погибли 145 детей, еще 222 ребенка получили ранения - Офис генпрокурора
145 детей погибли и 222 ранены за время боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Больше всего детей пострадало в Киевской области и столице - 85. Далее регионы по числу пострадавших детей распределяются так:
- Донецкая область - 54
- Харьковская область - 49
- Черниговская область - 39
- Николаевская область - 30
- Луганская область - 28
- Херсонская область - 25
- Запорожская область - 22
- Сумская область - 16
- Житомирская область - 15
Напомним, ранее в результате обстрела в Киевской области погиб двухлетний ребенок. А в Харькове под вражеским обстрелом погибли мужчина и девятилетний ребенок.
Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.
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