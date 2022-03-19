В Харькове в результате обстрелов погибли мужчина и девятилетний ребенок. В городе вспыхнули пожары. Видео
В Харькове результате мощных обстрелов на Северной Салтовке и в Большой Даниловке вечером 19 марта вспыхнули пожары. Видео харьковчане публикуют в социальных сетях.
Также очевидцы сообщают, что снаряды попали в жилые дома в районе ХТЗ. Губернатор области Олег Синегубов сообщил, что на ХТЗ в результате обстрелов погибли мужчина и девятилетний ребенок.
Сейчас в Харькове и области объявлена воздушная тревога.
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