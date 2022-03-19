В Харькове результате мощных обстрелов на Северной Салтовке и в Большой Даниловке вечером 19 марта вспыхнули пожары. Видео харьковчане публикуют в социальных сетях.

Также очевидцы сообщают, что снаряды попали в жилые дома в районе ХТЗ. Губернатор области Олег Синегубов сообщил, что на ХТЗ в результате обстрелов погибли мужчина и девятилетний ребенок.

Сейчас в Харькове и области объявлена воздушная тревога.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

Вчера "Страна" писала о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина, на которых обсуждалась судьба Украины.

Кроме того, мы разбирались, почем аренда во Львове после угроз отбирать жилье у жадных владельцев, а также в том, как украинских беженцев принимают в Венгрии.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о блокаде Мариуполя и о том, как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.