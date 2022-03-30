В Генштабе ВСУ обновили информацию относительно потерь вражеской российской армии за время войны с 24 февраля по 30 марта. 

Данные о потерях противника выглядят таким образом:

  • личный состав - около 17300 человек
  • танки - 605
  • боевые бронированные машины - 1723 
  • артиллерийские системы - 305 
  • РСЗО - 96
  • средства ПВО - 54
  • самолеты - 131 
  • вертолеты - 131
  • автомобильная техника - 1184
  • корабли - 7
  • цистерны с ГСМ - 75
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 81
  • Специальная техника - ​​21
  • Пусковые установки ОТРК - 4

Также в Генштабе добавили, что данные о потерях российской армии являются предварительными, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными. 

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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О том, действительно ли отводят войска под Киевом, а также о "зраде" вокруг переговоров, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

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