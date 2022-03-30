В Генштабе ВСУ обновили информацию относительно потерь вражеской российской армии за время войны с 24 февраля по 30 марта.

Данные о потерях противника выглядят таким образом:

личный состав - около 17300 человек

танки - 605

боевые бронированные машины - 1723

артиллерийские системы - 305

РСЗО - 96

средства ПВО - 54

самолеты - 131

вертолеты - 131

автомобильная техника - 1184

корабли - 7

цистерны с ГСМ - 75

БПЛА оперативно-тактического уровня - 81

Специальная техника - ​​21

Пусковые установки ОТРК - 4

Также в Генштабе добавили, что данные о потерях российской армии являются предварительными, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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