17 300 военных, более 260 самолетов и вертолетов, 605 танков. Генштаб озвучил потери РФ в Украине на 30 марта
В Генштабе ВСУ обновили информацию относительно потерь вражеской российской армии за время войны с 24 февраля по 30 марта.
Данные о потерях противника выглядят таким образом:
- личный состав - около 17300 человек
- танки - 605
- боевые бронированные машины - 1723
- артиллерийские системы - 305
- РСЗО - 96
- средства ПВО - 54
- самолеты - 131
- вертолеты - 131
- автомобильная техника - 1184
- корабли - 7
- цистерны с ГСМ - 75
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 81
- Специальная техника - 21
- Пусковые установки ОТРК - 4
Также в Генштабе добавили, что данные о потерях российской армии являются предварительными, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.
Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.
"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.
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