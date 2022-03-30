В Минцифры показали, как в "Дие" подать заявку на компенсацию за разрушенное войной имущество. Видео
Министерство цифровой трансформации Украины обнародовало видеооинструкцию о том, как в "Дие" подать заявку на компенсацию за разрушенное во время войны жилье.
Чтобы получить доступ к услуге, необходимо:
- обновить приложение,
- в разделе "Услуги" найти пункт "Поврежденное имущество",
- далее выбрать адрес дома или ввести его вручную,
- оценить ущерб имуществу,
- заполнить поле о количестве лиц, которые проживали в доме,
- детально описать повреждение, как предлагает приложение, указав дату разрушения и время. Также можно добавить до пяти фото разрушенного здания,
- после указать мобильный телефон и электронную почту,
- проверить все внесенные данные и отправить заявку.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины анонсировал это нововведение в "Дие".
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