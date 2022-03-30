Министерство цифровой трансформации Украины обнародовало видеооинструкцию о том, как в "Дие" подать заявку на компенсацию за разрушенное во время войны жилье.

Чтобы получить доступ к услуге, необходимо:

обновить приложение,

в разделе "Услуги" найти пункт "Поврежденное имущество",

далее выбрать адрес дома или ввести его вручную,

оценить ущерб имуществу,

заполнить поле о количестве лиц, которые проживали в доме,

детально описать повреждение, как предлагает приложение, указав дату разрушения и время. Также можно добавить до пяти фото разрушенного здания,

после указать мобильный телефон и электронную почту,

проверить все внесенные данные и отправить заявку.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины анонсировал это нововведение в "Дие".

Также мы рассказывали, что почти полмиллиона украинцев уже получили 6500 грн помощи в рамках программы для потерявших работу из-за войны.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

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