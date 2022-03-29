Появилось видео города Ирпень в Киевской области.

Материал опубликовал Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Геращенко.

На видео видно, что на данный момент улицы города абсолютно пусты, на некоторых домах видны следы серьезных разрушений. До войны население Ирпеня составляло более 60 тысяч человек.

Также в городе около четырех тысяч человек сейчас нуждаются в эвакуации. Об этом заявил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.

По словам мэра, сейчас покинуть город нужно тем людям, которые живут в частном секторе.

Напомним, ВСУ освободили Ирпень и продолжают контратаковать под Киевом.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.