В сети появилась карта с воздушными тревогами, которые введены в Украине прямо сейчас. Об этом сообщает Telegram канал "Политика Страны".

Судя по ней, тревога объявлена в более чем половине областей Украины - тринадцати:

Львовская

Ивано-Франковская

Хмельницкая

Ровненская

Житомирская

Винницкая

Одесская

Николаевская

Кировоградская

Днепропетровская

Запорожская

Луганская

Полтавская

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Киеве и Бучанском районе Киева. Часть городов областей не пребывают в опасности, но в большинстве областей все города включили воздушную тревогу.

Воздушные тревоги в Украине

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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