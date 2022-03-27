В сети появилась карта с воздушными тревогами, которые введены в Украине прямо сейчас. Об этом сообщает Telegram канал "Политика Страны".

Судя по ней, тревога объявлена в более чем половине областей Украины - тринадцати:

  • Львовская
  • Ивано-Франковская
  • Хмельницкая
  • Ровненская
  • Житомирская
  • Винницкая
  • Одесская 
  • Николаевская
  • Кировоградская
  • Днепропетровская
  • Запорожская
  • Луганская
  • Полтавская

Кроме того, воздушная тревога объявлена в Киеве и Бучанском районе Киева. Часть городов областей не пребывают в опасности, но в большинстве областей все города включили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине. Какие области

Воздушные тревоги в Украине

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте

Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.

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