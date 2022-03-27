В 13 областях и Киеве. Появилась карта воздушных тревог в Украине на вечер 27 марта
В сети появилась карта с воздушными тревогами, которые введены в Украине прямо сейчас. Об этом сообщает Telegram канал "Политика Страны".
Судя по ней, тревога объявлена в более чем половине областей Украины - тринадцати:
- Львовская
- Ивано-Франковская
- Хмельницкая
- Ровненская
- Житомирская
- Винницкая
- Одесская
- Николаевская
- Кировоградская
- Днепропетровская
- Запорожская
- Луганская
- Полтавская
Кроме того, воздушная тревога объявлена в Киеве и Бучанском районе Киева. Часть городов областей не пребывают в опасности, но в большинстве областей все города включили воздушную тревогу.
Воздушные тревоги в Украине
Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.
Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.
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