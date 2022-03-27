В Грузии политики раскритиковали обращенный к Грузии и Молдавии призыв секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова открыть против РФ "второй фронт".

"Призыв к Грузии начать войну против России не входит в интересы грузинского народа", - отметил представитель правящей партии "Грузинская мечта" председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

Он добавил также, что такие заявления "неправильны и не оправданы".

В свою очередь, представитель оппозиционной парламентской фракции "Группа реформ" Теона Акубардия сообщила, что призывы к вступлению в войну - "неразумное и морально не оправданное заявление".

Она подчеркнула, что "у Грузии есть международные обязательства о возвращении территорий исключительно мирным путем. Мы солидарны с Украиной, поддерживаем ее суверенитет, и ухудшение грузино-украинских отношений сегодня устраивает только Россию".

Отменим, что Грузия не поддержала санкции против России. Из-за этого Зеленский отозвал оттуда посла.

Ранее "Страна" публиковала видео с грузинскими добровольцами в Ирпене, что под Киевом. Сообщают, что группой руководит бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.